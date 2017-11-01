استنفار ''بالبوليساريو'' خوفا من رئيس المينورسو الجديد بعد إعفاء ''بولدوك'' ﻿

قامت رئيسة بعثة المينورسو الكندية '' كيم بولدوك'' بزيارة لمخيمات ''تندوف'' يوم أمس الجمعة، لتوديع قادة البولساريو والجزائر بعد انتهاء مهامها كمسؤولة على بعثة المينورسو بالصحراء المغربية.

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قامت رئيسة بعثة المينورسو الكندية '' كيم بولدوك'' بزيارة لمخيمات ''تندوف'' يوم أمس الجمعة، لتوديع قادة البولساريو والجزائر بعد انتهاء مهامها كمسؤولة على بعثة المينورسو بالصحراء المغربية.

وأكدت الأمم المتحدة رسميا في وقت سابق إنهاء مهام الكندية ''بولدوك'' بالصحراء المغربية، حيث تم تعيينها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ''أنطونيو غوتيريس'' نائبا للممثل الخاص لدى بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلفا للسيد مامادو ديالو من غينيا، بالإضافة إلى تكليفها بمهام كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة، ومنسقة للشؤون الإنسانية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومباشرة بعد إعلان إعفائها، عبرت البوليساريو وفق مصادر إعلامية جزائرية، عن مخاوفها من الشخصية القادمة التي ستخلف المسؤولة الأممية التي عرفت فترة تدبيرها للمينورسو احتقانا شديدا بالمناطق التي تخضع للمراقبة الأممية، خاصة أحداث المنطقة الحدودية الكركرات.