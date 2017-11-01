خبر سار.. هذه القنوات المغربية المجانية الناقلة لمباراة الأسود والفيلة ﻿

ستنقُل كل من قناتي ''الرياضية'' و''الأولى'' أرضيا المباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب المغربي وساحل العاج مساء يومه السبت، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

شوف سبور

ستنقُل كل من قناتي "الرياضية" و"الأولى" أرضيا المباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب المغربي وساحل العاج مساء يومه السبت، وذلك حسب ما أعلنت عنه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة توصلت إلى اتفاق مع شركة بي إن سبورت القطرية من تمكين القنوات المغربية من بث هذه المباراة على شاشاتها أرضيا.

تجدر الإِشارة، إلى أن الأسود لا تنقُصهم سوى نقطة واحدة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم، بينما منتخب الفيلة لا خيار أمامه سوى الفوز بثلاث نقاط ثمينة لحجز بطاقة التأهل للمونديال.