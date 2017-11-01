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مجتمع ''ما مسوقش''

جانح كاد يزهق روح متشرد بعدما غرز في قلبه خنجرا كبيرا

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 10:27 جانح كاد يزهق روح متشرد بعدما غرز في قلبه خنجرا كبيرا | حوادث و حقوق
جانح كاد يزهق روح متشرد بعدما غرز في قلبه خنجرا كبيرا
تعـرض شاب في مقتبل العمر الخميس الماضي لطعنات خطيرة بواسطة خنجر من الحجم الكبير على مستوى صدره كادت تُفقده حياته وذلك بمنطقة ''سيدي موسى غاسي'' ببني أنصار.

"شـــوف تيفي"

تعـرض شاب في مقتبل العمر الخميس الماضي لطعنات خطيرة بواسطة خنجر من الحجم الكبير على مستوى صدره كادت تُفقده حياته وذلك بمنطقة "سيدي موسى غاسي" ببني أنصار.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالشاب ينحدر من بني ملال ويعيش حياة التشرد بالبلدة إلى أن لاقى حتفه بعدما تلقى طعنة غائرة على مستوى قلبه، وذلك على يد شخص لم يُعرف ما إذا كان زميله أم شخص مجهول قبل أن يسقط أرضاً مضرجا وسط دمائه.

وأضــاف ذات المصدر أن الواقعـة استدعت حضور عناصر الأمن المختصة للقيام بالمتعيّن بحيث باشرت فتح تحقيق في النازلة بناء على إفادات الضحية فيما حلّ رجال الوقاية المدنية بحيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي بالناظور قصد العلاج الضروري.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي خنجر طعنات خطيرة شاب بني انصار

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