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مجتمع ''ما مسوقش''

بعد انتشار صوره داخل محبسه بالسعودية الأمير الوليد بن طلال يظهرعلى قناة تلفزيونية لبنانية .. وهاكيفاش

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 09:32 بعد انتشار صوره داخل محبسه بالسعودية الأمير الوليد بن طلال يظهرعلى قناة تلفزيونية لبنانية .. وهاكيفاش | دولي
بعد انتشار صوره داخل محبسه بالسعودية الأمير الوليد بن طلال يظهرعلى قناة تلفزيونية لبنانية .. وهاكيفاش
بعد توقيف السلطات السعودية للأمير السعودي الوليد بن طلال الأسبوع الماضي بتهمة الفسا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور له وهو من داخل محبسه، تظهره مبتسما أمام الكاميرا وهو مستلقي، وخلفه عدد

شوف تيفي

بعد توقيف السلطات السعودية للأمير السعودي الوليد بن طلال الأسبوع الماضي بتهمة الفسا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور له وهو من داخل محبسه، تظهره مبتسما أمام الكاميرا وهو مستلقي، وخلفه عدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين بتهم الفساد، في مكان يزعم أنه فندق ''ريتز كارلتون'' في الرياض، حيث تم توقيفه هناك.

إلا أنه اتضح أن من في الصور هو ممثل لبناني يجسد شخصية الوليد بن طلال، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، نقلا عن صحيفة ''الديار'' اللبنانية، التي أشارت إلى أن الصور مأخوذة عن برنامج كوميدي يذاع على قناة ''الجديد'' اللبنانية، من إخراج غسان شربل، والمعروف ببرامجه الساخرة.

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شوف تيفي صور الأمير الأمير بن طلال ممثل لبناني

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