الأميرة للا مريم تحضر بباريس حفل تكريم إيرينا بوكوفا ﻿

حضرت الأميرة للا مريم، سفيرة النوايا الحسنة، مساء الجمعة، بباريس، حفل التكريم الذي نظم على شرف السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)

شـــوف تيفي:

حضرت الأميرة للا مريم، سفيرة النوايا الحسنة، مساء الجمعة، بباريس، حفل التكريم الذي نظم على شرف السيدة إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بمناسبة نهاية ولاية رئاستها لهذه المنظمة.

وتميز هذا الحفل ببث شهادات لعدد من الشخصيات من بينهم رؤساء دول حول انخراط السيدة بوكوفا من أجل النهوض بقيم اليونيسكو خلال ولايتين لها كمديرة عامة لهذه المنظمة الأممية.

وخلال هذا الحفل، والذي حضره عدد من الشخصيات من بينها المديرة العامة المنتخبة أودري آزولاي، تم بث أيضا شرائط فيديو تبرز الانخراط الشخصي للسيدة بوكوفا والبصمة التي تركتها على تاريخ اليونيسكو، وكذا المبادرات التي قامت بها خاصة لفائدة التربية والمساواة بين الجنسين وإنجازاتها من أجل النهوض بالثقافة ومواجهة التطرف والفقر.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوكوفا أن هذا الحفل يؤكد أن منظمة اليونيسكو فضاء فريد من نوعه، يتم فيه التعبير عن التنوع الثقافي، مشيرة إلى أن هذه المنظمة تقوم بخلق أفكار تغير العالم.

كما استعرضت حصيلة ثماني سنوات على رأس اليونيسكو والتي تميزت بانخراطها من أجل السلام وحماية التراث الثقافي في مختلف مناطق النزاع وكذا بمبادرات من أجل رفع التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، والتطرف، ومختلف أشكال التمييز والعنف وخاصة اتجاه النساء والأطفال.

وأشارت السيدة بوكوفا إلى المشاريع الضخمة التي أطلقتها المنظمة خلال فترة ولايتها وخاصة المصادقة على أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة وتلك المتعلقة بالحفاظ على التراث المادي واللا مادي في عدد من البلدان.

وفي هذا الصدد، ذكرت بتأثر كبير بالزيارة التي قامت بها في ماي الأخير إلى مدينة فاس حيث حضرت حفل تقديم برنامج تأهيل المدارس العتيقة، والذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتخلل هذه الحفل التكريمي وصلات موسيقية من أداء على الخصوص مجموعة (بيجين سول إنسبايرين ديزيبلد آر ت غروب)، و(أوركسترا آس 2 أو سونيدوس دي لا تييرا) والفنان عبد الرحيم الصويري.

بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم حفل استقبال أقامته رئيسة الدورة ال 39 للمؤتمر العام لليونيسكو، السيدة زهور العلوي على شرف السيدة بوكوفا.

وكان في استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لدى وصولها إلى دار اليونيسكو، السيدة زهور العلوي، رئيسة المؤتمر العام ال 39 لليونيسكو والممثلة الدائمة للمغرب بهذه المنظمة.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وشكيب بنموسى سفير الملك بفرنسا.