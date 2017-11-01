عــاجل: نيمار يخرج عن صمته بخصوص عودته إلى برشلونة ﻿

نفى نيمار مهاجم البرازيل معاناته من أية مشاكل مع زملائه في ناديه الجديد باريس سان جيرمان وانهمرت دموعه بعدما حظي بدعم وإشادة تيتي مدرب المنتخب الوطني أمس الجمعة.

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نفى نيمار مهاجم البرازيل معاناته من أية مشاكل مع زملائه في ناديه الجديد باريس سان جيرمان وانهمرت دموعه بعدما حظي بدعم وإشادة تيتي مدرب المنتخب الوطني أمس الجمعة.

وفند نيمار تكهنات بأنه يشعر بالندم بسبب الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية.

وقال نيمار للصحفيين ''لا أحب الشائعات والقصص ومن الأفضل سماع الأمر من صاحب الشأن''.

وأضاف ''لا أعاني من أي مشكلات في باريس سان جيرمان والشيء الوحيد الذي يزعجني هو الضغط من الإعلام. أنا شخص أحب الفوز وأحب إحراز الألقاب ولهذا السبب جئت إلى باريس سان جيرمان''.

وتابع ''أنا سعيد جدا ولدي دوافعي. هم يؤلفون القصص غير الصحيحة. ليس لدي أي مشكلات مع (المهاجم) إدينسون كافاني أو مع مدربي (أوناي إيمري)''.