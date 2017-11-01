رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو ﻿

في إطار محاربة الصيد غير القانوني، غير المصرح به وغير المنظم، أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري عملية اقتناء وتجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة على المستوى الوطني بتقنية تحديد الهوية بشكل

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في إطار محاربة الصيد غير القانوني، غير المصرح به وغير المنظم، أطلقت الوزارة المكلفة بالصيد البحري عملية اقتناء وتجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة على المستوى الوطني بتقنية تحديد الهوية بشكل تلقائي بالاعتماد على جهاز يسمى .RFID

وكشف بلاغ للوزارة أن هذا الجهاز يحتوي على رقاقة وهوائي يمكن من استقبال وإرسال البيانات، وجهاز قارئ لاستقبال المعلومات من بطاقة RFID باستخدام موجات راديو يتم نقلها إلى قاعدة البيانات التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري.

ومن مزايا هذه المنظومة الجديدة تحديد هوية المركب بواسطة استخدام موجات الراديو، توفير معلومات مضبوطة وفورية لقارب الصيد التقليدي (اسم القارب، اسم صاحب القارب، رقم التسجيل ورخصة الصيد للقارب، عدم تزوير اسم ورقم التسجيل لقارب الصيد، حماية القارب من السرقة، محاربة القوارب غير القانونية (المزدوجة التسجيل وغير مرقمة)، استعمال جهاز قارئ الموجات الراديو للتصريح بالمصطادات، وتسجيل المعلومات واتخاذ صور القوارب.

وفي هذا الإطار شرعت الوزارة منذ الثامن من نونبر الماضي، في أول عملية لتركيب هذه المنظومة الجديدة بميناء الحسيمة، حيث تم تجهيز بنجاح 100 قارب من ضمن 597 قارب مسجل بهذا الميناء.

وستشمل هذه العملية جميع قوارب الصيد التقليدي المسجلة بجميع الموانئ الوطنية والتي يفوق عددها 16418 قارب موزعة على طول السواحل المغربية والمتواجدة على ما يناهز من 156 ميناء ونقطة للتفريغ، والفترة المحددة لهذه العملية هي 14 شهرا.

وللتذكير فإن الوزارة سبق لها وأن قامت بتجهيز جميع مراكب الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بنظام تحديد الموقع والرصد عن طريق الأقمار الاصطناعية الشيء الذي مكنها من تتبع نشاطها بالبحر.



