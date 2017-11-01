إحالة مستشارين جماعيين وموظف على سجن أيت ملول لمساعدة أستاذة للسفر خارج المغرب للسياحة ﻿

كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق شهر أكتوبر الماضي، أحالت السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، مستشارا جماعيا و نائبة لرئيس الجماعة وموظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات على السجن

شوف تيفي

كما سبق وأن أشارت ''شوف تيفي'' في مقال سابق شهر أكتوبر الماضي، أحالت السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، مستشارا جماعيا و نائبة لرئيس الجماعة وموظفا بمصلحة تصحيح الإمضاءات على السجن المحلي لأيت ملول، بعد التحقيق القضائي حول مغادرة أستاذة للتعليم أرض الوطن دون ترخيص من الوزارة المسؤولة عن القطاع.

ووفق مصدر مطلع، فبعد أسابيع من تفجر الواقعة أمر قاضي التحقيق بإنزكان بإحالة المسؤولين المذكورين على السجن على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تزوير وثيقة إدارية لفائدة أستاذة بغرض مغادرة أرض الوطن قصد السياحة بدولة أسيوية.

واستنادا لذات المصدر، فزوج الأستاذة وضع عدة شكايات ضد سفر زوجته بدون ترخيص تاركة تلاميذ المناطق القروية ينتظرون عودتها من العطلة، حيث وصل الموضوع إلى النيابة العامة بعد تدخل المديرية الإقليمية والجهوية للتعليم بجهة سوس ماسة، حيث تم الاستماع الى المتهمة و مستشار آخر، فضلا عن موظفين بمكتب تصحيح الإمضاءات من طرف عناصر للدرك الملكي بسرية ''سيدي بيبي''.