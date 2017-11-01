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غريب...رئيس زيمبابوي يطيح بنائبه بتهمة ''السحر'' ليعبد الطريق لزوجته

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 02:18 غريب...رئيس زيمبابوي يطيح بنائبه بتهمة السحر ليعبد الطريق لزوجته | دولي
غريب...رئيس زيمبابوي يطيح بنائبه بتهمة ''السحر'' ليعبد الطريق لزوجته
قال رئيس زيمبابوي ''روبرت موغابي'' أنَّه نفى أحد حلفائه القدامى وذراعه الأيمن السابق ونائبه الحالي لكونه يُخطط للإطاحة به عن طريق السحر، حيث جاء هذا التصريح الغريب بعد أن فرّ ''إيمرسون منانغاغوا''،

شوف تيفي وكالات

قال رئيس زيمبابوي ''روبرت موغابي'' أنَّه نفى أحد حلفائه القدامى وذراعه الأيمن السابق ونائبه الحالي لكونه يُخطط للإطاحة به عن طريق السحر، حيث جاء هذا التصريح الغريب بعد أن فرّ ''إيمرسون منانغاغوا''، النائب السابق لموغابي، من زيمبابوي مدعياً أنَّه يتعرض لتهديدات.

 وأعلن إيمرسون منانغاغوا، النائب المعزول لرئيس زيمبابوي، الأربعاء أنه فر من البلاد خوفاً على حياته، في الوقت الذي دعا فيه حليفه السابق روبرت موغابي إلى تطهير من وصفهم بـ''المتآمرين'' من الحزب الحاكم.

ووفق تقرير لـ NewsWeek الأميركية فإنَّ موغابي الذي يعتبر أكبر رئيس في العالم (93 عاماً) قد تخلّص من مساعده حتى تتمكن زوجته غرايس من السيطرة على الحكم في البلاد بعد وفاته، حيث من المتوقع أن تُعيَّن غريس نائباً للرئيس في المؤتمر الخاص للحزب الحاكم الشهر المقبل.

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موغابي زيمبابوي الرئيس الحزب شوف تيفي

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