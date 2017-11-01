خطير...غوتيريش يحذر من حرب ستكون عواقبها ''مأساوية'' في لبنان ﻿

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، قال ''غوتيريس'' في تصريح للصحافيين ''كنت على اتصال وثيق الأسبوع الجاري على المستوى السياسي والديبلوماسي مع السعودية ولبنان وعدد كبير من البلدان''.

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة عن ''قلقه الكبير'' حيال الأزمة السياسية في لبنان، مؤكدا أنه يزيد من ''الاتصالات'' للحيلولة دون ''تصعيد تنجم عنه عواقب مأساوية''.

ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، قال ''غوتيريس'' في تصريح للصحافيين ''كنت على اتصال وثيق الأسبوع الجاري على المستوى السياسي والديبلوماسي مع السعودية ولبنان وعدد كبير من البلدان''.

وأضاف الأمين العام ''هذا موضوع يشكل قلقا كبيرا بالنسبة إلينا، ما نريده هو الحفاظ على السلام في لبنان، موضحا بالقول'' من المهم ألا يحصل أي نزاع جديد في المنطقة يمكن أن تنجم عنه عواقب مدمرة، وفي الوقت نفسه، من المهم الحفاظ على الوحدة والاستقرار في لبنان وعمل المؤسسات اللبنانية''.

وشدد غوتيريش على القول ''نحن قلقون جدا ونأمل في ألا يحصل تصعيد في المنطقة تنجم عنه عواقب مأساوية''، حيث لم يوضح الأمين العام للأمم المتحدة مضمون المحادثات التي أجراها مع أطراف النزاع.