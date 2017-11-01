أمانة العدالة والتنمية تجتمع السبت وبن كيران غاضب ﻿

بعد اجتماع أمس الخميس ، تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية غدا السبت اجتماعا ثانيا في ظرف أسبوع ، وذلك للحسم في مصير الحزب ومناقشة العرض السياسي للمؤتمر الوطني المقبل، وخاصة الأطروحة

شـــوف تيفي:



بعد اجتماع أمس الخميس ، تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية غدا السبت اجتماعا ثانيا في ظرف أسبوع ، وذلك للحسم في مصير الحزب ومناقشة العرض السياسي للمؤتمر الوطني المقبل، وخاصة الأطروحة السياسية التي سيتم اقتراحها على المؤتمر المقبل بما فيها تقييم التطورات بعد إعفاء ابن كيران من تشكيل الحكومة وتحديد الموقف المؤسساتي من حكومة العثماني.

اجتماع يوم السبت ينتظر أيضا أن تناقش فيه التعديلات المقترحة على القانون الداخلي للحزب، والتي ينتظر أن يحال من جديد على اجتماع استثنائي للمجلس الوطني وحدد له يوم 25 نونبر الجاري. وذلك تحضيرا للمؤتمر الوطني الثامن يومي 09 و10 دجنبر المقبل.

وحسب مصدر من الحزب فان التسريع بهذه المواعيد أملته التطورات المتسارعة داخل الحزب بعد أن فشل ابن كيران في الجام مناضلي الحزب وحركة التوحيد والإصلاح رغم التوجيهات المتتالية التي أصدرها لإيقاف السجالات بينهم.

ولحد الآن يجهل أن كان ابن كيران سيحضر الاجتماع، أم أنه سيجد دريعة أخرى للتغيب، خاصة أنه غاب عن اجتماع الخميس بمبرر تواجده في عزاء بالدار البيضاء، نفس الشيء بالنسبة لمصطفى الرميد الذي تغيب أيضا دون مبرر.

للإشارة، فإن اجتماع أمس الخميس عرف نقاشا صاخبا بين مؤيدين ومعارضين، وسجل فيه الحاضرون أن هناك انزلاقات من طرف أعضاء وقيادات بالحزب على مستوى فضاء الفيسبوك، واتفقوا على أن تلك الانزلاقات تحتاج تهذيبا، وهو ما عارضته البرلمانية آمنة ماء العينين في تدوينة لها ، بل وسخرت من محاولات

أخراس قواعد الحزب الغاضبة.