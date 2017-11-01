 عاجل وحصري.. هذه حقيقة سرقة 10 ملايين من ضحية برشيد ..وهذا جديد القضية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هيرفي رونار انا مدين للجامعة الملكية المغربية لتوفيرها المناخ الملائم | بووز

هيرفي رونار انا مدين للجامعة الملكية المغربية لتوفيرها المناخ الملائم

أجواء الفرحة في شوارع داكار عقب تأهل السينغال لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 | بووز

أجواء الفرحة في شوارع داكار عقب تأهل السينغال لنهائيات كأس العالم روسيا 2018

نايضة بونية وسط الطوبيس بين كونطورل وشاب مغربي ماعندوش باش يخلص 90 ريال ديال الطوبيس‎ | بووز

نايضة بونية وسط الطوبيس بين كونطورل وشاب مغربي ماعندوش باش يخلص 90 ريال ديال الطوبيس‎

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو | اقتصاد

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو

إحالة مستشارين جماعيين وموظف على سجن أيت ملول لمساعدة أستاذة للسفر خارج المغرب للسياحة | بوليتيك

إحالة مستشارين جماعيين وموظف على سجن أيت ملول لمساعدة أستاذة للسفر خارج المغرب للسياحة

بالفيديو... رشيد شو في بارودي طريفة لأغنية أيمن السرحاني.. الموت ديال الضحك : | ثقافة و فنون

بالفيديو... رشيد شو في بارودي طريفة لأغنية أيمن السرحاني.. الموت ديال الضحك :

إيكو و الشيخ رضوان عبد السلام في فيديو كوميدي.. شوفو شنو دارو : | منوعات

إيكو و الشيخ رضوان عبد السلام في فيديو كوميدي.. شوفو شنو دارو :

غريب...رئيس زيمبابوي يطيح بنائبه بتهمة السحر ليعبد الطريق لزوجته | دولي

غريب...رئيس زيمبابوي يطيح بنائبه بتهمة ''السحر'' ليعبد الطريق لزوجته

خطير...غوتيريش يحذر من حرب ستكون عواقبها مأساوية في لبنان | دولي

خطير...غوتيريش يحذر من حرب ستكون عواقبها ''مأساوية'' في لبنان

مجتمع ''ما مسوقش''

عاجل وحصري.. هذه حقيقة سرقة 10 ملايين من ضحية برشيد ..وهذا جديد القضية

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 00:22 عاجل وحصري.. هذه حقيقة سرقة 10 ملايين من ضحية برشيد ..وهذا جديد القضية | حوادث و حقوق
عاجل وحصري.. هذه حقيقة سرقة 10 ملايين من ضحية برشيد ..وهذا جديد القضية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع أن قضية الموقوفين على ذمة جريمة مقتل الشاب ببرشيد، الذي تم استدراجه بطريقة احترافية لسرقته بعدما نظم موعدا مع بائع الدراجة النارية المفترض، وتم قتله بطريقة

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع أن قضية الموقوفين على ذمة جريمة مقتل الشاب ببرشيد، الذي تم استدراجه بطريقة احترافية لسرقته بعدما نظم موعدا مع بائع الدراجة النارية المفترض، وتم قتله بطريقة مروعة، ستعرف العديد من المفاجآت.

وأضافت المصادر ذاتها أن سرقة 10 ملايين سنتيم من الضحية لا أساس لها من الصحة، حيث كانت بحوزته فقط 7500 درهم، التي سرقاها منه الموقوفان، بعد أن تم استدراجه إلى مكان خال ببرشيد.

وأشارت المصادر ذاتها أن الضحية تمت إصابته على مستوى الرأس والبطن والظهر، ولم يتم ذبحه كما تم الترويج لذلك، بالإضافة إلى أن التحقيق مازال جاريا من أجل معرفة ملابسات الحادث، مشيرة في الوقت ذاته أن العقل المدبر للجريمة ككل هو الشخص الموقوف القاطن بحي الهراويين.

وكان الرأي العام قد اهتز بحر الأسبوع الجاري، بعد نشر خبر جريمة قتل شاب، كان ينوي شراء دراجة نارية عثر عليها في أحد المواقع التجارية، وعندما ذهب للقاء البائع، فوجئ بعصابة انهالت عليه وقتلته وسرقته بطريقة بشعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الدرك الملكي دراجة الهراويين برشيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصيبة وبالفيديو.. سيدة تقطن في مرحاض في سنة 2017 | حوادث و حقوق

مصيبة وبالفيديو.. سيدة تقطن في مرحاض في سنة 2017

تلميذ يقتحم ساحة ثانويته السابقة بطنجة ملوحا بسيف | حوادث و حقوق

تلميذ يقتحم ساحة ثانويته السابقة بطنجة ملوحا بسيف

عاجل.. الدرك الملكي يفك خيوط جريمة مقتل شاب ببرشيد لي بغا يشري موطور وقتلوه | حوادث و حقوق

عاجل.. الدرك الملكي يفك خيوط جريمة مقتل شاب ببرشيد لي بغا يشري موطور وقتلوه

خطير..جاب مراتو تولد سلخ ماجورة وسيفطها للانعاش بمستشفى ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..جاب مراتو تولد سلخ ماجورة وسيفطها للانعاش بمستشفى ابن رشد بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب حبه الكبير للمنتخب الوطني..مغربي خلا مرتو كتولد و مشا لأبيدجان لمساندة أسود الأطلس..خليت مرتي مع الأم ديالو وغادي نمشي نفرح مع المنتخب فالكوت ديفوار..شوفو أشنو قالت الأم ديالو | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

بسبب حبه الكبير للمنتخب الوطني..مغربي خلا مرتو كتولد و مشا لأبيدجان لمساندة أسود الأطلس..خليت مرتي مع الأم ديالو وغادي نمشي نفرح مع المنتخب فالكوت ديفوار..شوفو أشنو قالت الأم ديالو

بالفيديو..مهرجان إفريقيا للضحك يحط الرحال بطنجة..وأجيو نضحكو شوية | روبورتاج

بالفيديو..مهرجان إفريقيا للضحك يحط الرحال بطنجة..وأجيو نضحكو شوية

بالفيديو..تطورات جديدة في جريمة قرطاس مراكش وهاشنو وقع | حصاد اليوم

بالفيديو..تطورات جديدة في جريمة قرطاس مراكش وهاشنو وقع

هكذا كانت الأجواء بمطار محمد الخامس قبل رحلة الجماهير إلى أبيدجان لتشجيع الأسود | خبر اليوم

هكذا كانت الأجواء بمطار محمد الخامس قبل رحلة الجماهير إلى أبيدجان لتشجيع الأسود

﻿

آخر المستجدات

هيرفي رونار انا مدين للجامعة الملكية المغربية لتوفيرها المناخ الملائم | بووز
منذ 52 دقيقة

هيرفي رونار انا مدين للجامعة الملكية المغربية لتوفيرها المناخ الملائم

أجواء الفرحة في شوارع داكار عقب تأهل السينغال لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 | بووز

أجواء الفرحة في شوارع داكار عقب تأهل السينغال لنهائيات كأس العالم روسيا 2018

نايضة بونية وسط الطوبيس بين كونطورل وشاب مغربي ماعندوش باش يخلص 90 ريال ديال الطوبيس‎ | بووز

نايضة بونية وسط الطوبيس بين كونطورل وشاب مغربي ماعندوش باش يخلص 90 ريال ديال الطوبيس‎

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو | اقتصاد

رائع..برنامج جديد لتحديد هوية قوارب الصيد التقليدي باستخدام موجات الراديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.