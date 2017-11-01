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تلميذ يقتحم ساحة ثانويته السابقة بطنجة ملوحا بسيف

بتاريــخ : 11 نونبر 2017 / 00:14 تلميذ يقتحم ساحة ثانويته السابقة بطنجة ملوحا بسيف | حوادث و حقوق
تلميذ يقتحم ساحة ثانويته السابقة بطنجة ملوحا بسيف
كشف مصدر مطلع، أن مدير ثانوية ''فهد بن عبد العزيز '' بمدينة طنجة اتصل بالشرطة عشية اليوم الجمعة، بوجود شخص كان يدرس سابقا بنفس الثانوية داخل ساحتها يحمل سلاحا أبيض ويلوح للتلاميذ الموجودين بالأقسام

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن مدير ثانوية ''فهد بن عبد العزيز '' بمدينة طنجة اتصل بالشرطة عشية اليوم الجمعة، بوجود شخص كان يدرس سابقا بنفس الثانوية داخل ساحتها يحمل سلاحا أبيض ويلوح للتلاميذ الموجودين بالأقسام الدراسية.

وأضاف ذات المصدر، أن مصالح الأمن تلقت اشعارا من مدير المؤسسة المذكورة، وانتقلت مباشرة نحو عين المكان وقامت بتمشيط المنطقة المجاورة للمؤسسة التعليمية لتوقيف التلميذ السابق الذي عاد للثانوية حاملا سيفه.

وأوضح ذات المصدر، أن المشتبه به لم يهدد سلامة أطر التدريس أو التلاميذ، لكنه فقط قام بجولة استعراضية لسلاحه الأبيض في ساحة الثانوية وغادرها نحو مكان مجهول، مؤكدا بأن الشرطة قامت بتحديد هويته بعد حلولها بعين المكان.

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