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عاجل.. الدرك الملكي يفك خيوط جريمة مقتل شاب ببرشيد لي بغا يشري موطور وقتلوه

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 23:02 عاجل.. الدرك الملكي يفك خيوط جريمة مقتل شاب ببرشيد لي بغا يشري موطور وقتلوه | حوادث و حقوق
عاجل.. الدرك الملكي يفك خيوط جريمة مقتل شاب ببرشيد لي بغا يشري موطور وقتلوه
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جيد الاطلاع، أن مصالح الدرك الملكي وضعت يدها على شخصين متورطين في جريمة قتل التي هزت الرأي العام، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تم قتله من طرف مجهولين ببرشيد، وسرقة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر جيد الاطلاع، أن مصالح الدرك الملكي وضعت يدها على شخصين متورطين في جريمة قتل التي هزت الرأي العام، التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما تم قتله من طرف مجهولين ببرشيد، وسرقة أغراضه من بينها 10 ملايين سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين أحدهم من قاطنة حي الهراويين والآخر من قاطنة حي الحسني ببرشيد، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية اليوم الجمعة.

وكان الرأي العام قد اهتز بحر الأسبوع الجاري، بعد نشر خبر جريمة قتل شاب، كان ينوي شراء دراجة نارية عثر عليها في أحد المواقع التجارية، وعندما ذهب للقاء البائع، فوجئ بعصابة انهالت عليه وقتلته وسرقته بطريقة بشعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الدرك الملكي دراجة الهراويين برشيد

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