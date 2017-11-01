 المديرية الجهوية للصحة تفند عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم ﻿
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المديرية الجهوية للصحة تفند عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 22:30 المديرية الجهوية للصحة تفند عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم | بوليتيك
المديرية الجهوية للصحة تفند عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم
فندت المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء سطات ما روجته بعض المنابر الإعلامية، يومي الخميس والجمعة، بشأن عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم .

"شوف تيفي" + "و.م.ع"

فندت المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء سطات ما روجته بعض المنابر الإعلامية، يومي الخميس والجمعة، بشأن عدم توفر مستشفى الحسني على الآليات اللازمة للتعقيم .

وأكدت المديرية، في "بلاغ" توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة 10 نونبر 2017، أن مستشفى الحسني، المتواجد بالحي الحسني بالدار البيضاء، يتوفر على المعدات والآليات اللازمة والكافية للتعقيم، والتي تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا.

وأضـــافت إن الوزارة قامت، في شخص المديرية الجهوية للصحة، باعتبار مسؤولياتها، بتعيين لجنة لتقصي الحقائق، والتثبت من مصداقية وصحة هذه الأخبار.

وأكدت المديرية في البلاغ ذاته أن تلك الأخبار "ليس لها أصل من الصحة وماهي إلا إشاعات المراد منها تشويه صورة القطاع الصحي بشكل عام، ومستشفى الحسني بشكل خاص".

هذا وقد أعربت، عن استنكارها لترويج مثل هذه الأخبار الزائفة، منوهة إلى أنها "تحتفظ بحقها في الرد والمتابعة القضائية لكل من قام بنشر معلومات مغلوطة من شأنها التشويش على مجهودات الإصلاح التي انخرطت فيها الوزارة، وتعمل المديرية الجهوية على تنزيلها في إطار مخطط استراتيجي جاري به العمل".

 

‫شوف تيفي

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