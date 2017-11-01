فاجعة حقيقية..ملكة جمال ماتت محترقة هي وصديقها المليونير وسط سيارة فارهة+فيديو ﻿

فاجعة حقيقة، جرت فصولها قبل أيام، راحت ضحيتها ملكة الجمال ستيفاني ريفيرا كامارينا البالغة 26 عامًا، رفقة صديقها المليونير مايكل لاماس البالغ من العمر 33 عامًا في سان دييغو، عقب اندلاع النيران داخل

"شوف تيفي"

فاجعة حقيقة، جرت فصولها قبل أيام، راحت ضحيتها ملكة الجمال ستيفاني ريفيرا كامارينا البالغة 26 عامًا، رفقة صديقها المليونير مايكل لاماس البالغ من العمر 33 عامًا في سان دييغو، عقب اندلاع النيران داخل سيارة فارهة كانتا بها.

وحسب وسائل إعلام عالمية فقد خلف الحادث الذي وقع الأحد الماضي وفاة ستيفاني ملكة جمال الأرض باجا كاليفورنيا في عام 2015 بعد أيام من وقوعه فيما توفي صديقها على عين المكان.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الشرطة، أعلنت أن الميلوينر لاماس الذي يملك شركة لصناعة "الماريخوانا"، كان يقود سيارته الرياضية بسرعة 100 ميل في الساعة، ففقد سيطرته على عجلة القيادة واصطدم بشجرة، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران.