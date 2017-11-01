عــاجل: المنتخب السينغالي يضمن بطاقة العبور إلى مونديال روسيا 2018 ﻿

تأهل منتخب المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل بعد فوزه الثمين على مضيفه الجنوب افريقي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في

شـوف تيفي:

تأهل منتخب المنتخب السنغالي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل بعد فوزه الثمين على مضيفه الجنوب افريقي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في بولكواني في مباراة معادة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الحاسم للتصفيات الافريقية.

وسجل هدفي المنتخب السينغالي كل من ديافارا ساخو (د12) وثامسانكا مخيزي (د38 خطأ في مرماه).

وأعيدت المباراة بقرار من الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب تلاعب الحكم الغاني جوزف لامبتي بنتيجة المباراة الأولى التي أقيمت في 12 نونبر 2016 وانتهت بفوز جنوب افريقيا 2-1.

وعاقب الاتحاد الدولي في مارس الماضي الحكم لامبتي بالايقاف مدى الحياة بسبب منحه جنوب افريقيا ضربة جزاء وهمية، وقد أكدت محكمة التحكيم الرياضية هذا الايقاف.

وعززت السنغال صدارتها للمجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 5 نقاط أمام بوركينا فاسو والرأس الأخضر اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في واغادوغو ضمن الجولة السادسة الأخيرة في مواجهة باتت شكلية، وبفارق 7 نقاط أمام جنوب افريقيا. والتحق المنتخب السنغالي بمنتخبي نيجيريا ومصر اللذان كانا قد ضمنا تأهلهما في الجولة الخامسة.