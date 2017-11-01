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عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

مجتمع ''ما مسوقش''

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 19:33 عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب | بوليتيك
عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''
في سابقة بالمغرب، تمكنت شركة مغربية من تطوير طائرة بدون طيار ''درون'' ذات استعمالات متعددة وتستغل في مراقبة الحدود، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد.

''شوف تيفي''

في سابقة بالمغرب، تمكنت شركة مغربية من تطوير طائرة بدون طيار ''درون'' ذات استعمالات متعددة وتستغل في مراقبة الحدود، وذلك حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد.

وأوضحت اليومية بأن مصادرها كشفت على أن السلطات رخصت للشركة بتجريب منتوجها الجديد بعد أسابيع من الآن، مشيرة إلى أن الشرطة التي تأسست بالمحمدية جمعت خبراء مغاربة وأجانب في مجال الصناعات الجوية، وتمكنت في فترة قصيرة من تأسيسها من تطوير نموذج جديد هو خلاصة أبحاث وتجارب مكنت من وضع تصور لـ ''درون'' متعددة الاختصاصات.

وأضافت اليومية بأن المعطيات تشير إلى أن الشركة الناشئة تطمح إلى تطوير طائرات بدون طيار ، وتقديم تصور جديد في مجال الصناعة الجوية، قادر على منافسة كبريات الشركات في المجال المهيمنة على السوق الإفريقية والشرق الأوسطية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلطات طائرة بدون طيار مغاربة الحدود

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