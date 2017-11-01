تركيا توقف 82 شخصا كانوا يودون العبور نحو سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية ﻿

كشفت يومه الجمعة السلطات التركية عن إيقاف 82 شخصا كانوا يخططون للعبور إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية .

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كشفت يومه الجمعة السلطات التركية عن إيقاف 82 شخصا كانوا يخططون للعبور إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية .

فيما قالت وكالة أنباء الأناضول، على أن ''الموقوفين يشتبه بأنهم قاتلوا سابقا في صفوف التنظيم الإرهابي في مناطق تشهد نزاعا، وكانوا يخططون للتوجه إلى سوريا في الأيام المقبلة''.

وأوضحت الوكالة أن ''السلطات نفذت عمليات المداهمة، على خلفية مخاوف من حصول اعتداء في الـ10 من نونبر يوم ذكرى وفاة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة''.

وبحسب نفس المصدر فقد ''داهمت الشرطة 14 موقعا في إسطنبول، بالإضافة إلى إيقافها 11 سوريا يشتبه بانتمائهم للتنظيم في أضنة جنوبي البلاد''.

يشار إلى أن المداهمات تأتي بعد يوم من توقيف الشرطة التركية 173 شخصا في أنقرة يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في إطار عملية أمنية يشارك فيها 1500 شرطي تركي.