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محامي المغرب يكشف تفاصيل الانتصار الكبير في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحافيان فرنسيان

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 18:14 محامي المغرب يكشف تفاصيل الانتصار الكبير في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحافيان فرنسيان | دولي
محامي المغرب يكشف تفاصيل الانتصار الكبير في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحافيان فرنسيان
أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا يؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا يؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه.

ووصف باتريس سبينوزي، محامي المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء القرار '' بالانتصار الكبير '' بالنسبة للمملكة، '' بحيث لم يعد هناك أي عائق أمام متابعة الصحافيين والتي ستؤدي حتما إلى إدانتهما ''.

وأضاف '' بغض النظر عن حالة المملكة المغربية، يكرس هذا القرار حق الضحية في اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، بما فيها التسجيلات، دون أن يشكك مبدأ مصداقية الأدلة في تحقيقات الشرطة ''.

وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الماضي، ملتمسا تقدم به دفاع الصحافيين لإلغاء التسجيلات والتي يطلبان فيها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.

وأكد محامي الطرف المغربي أن التسجيلات تؤكد بشكل '' لا جدال فيه '' عملية الابتزاز.

وأضاف أنه فضلا عن التسجيلات، تم إيقاف الصحافيين وفي حوزة كل واحد منهما 40 ألف أورو ووقعا على وثيقة يعترفان فيها بأنهما طالبا بمبلغ مليوني أورو لوقف '' الإساءة بشكل منهجي للمغرب بكتاباتهما ومبادراتهما''.

وكان الصحافي الفرنسي إيريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد لنشر، مع كاترين غراسييه، كتابا حول المغرب، لكنه مستعد عن التراجع عن ذلك مقابل ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أولي بين الصحافي ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس.

وتم عقد اجتماع ثان مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات إيريك لوران، وأخذ صور.

وفي الاجتماع الثالث، الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحافيين، اللذين قبلا بها ووقعا على وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.

 

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