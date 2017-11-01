عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا ﻿

كشفت صحيفة ''لوفيغارو'' الفرنسية، قبل قليل من يومه الجمعة، عن إصابة 3 من المارة بينهما 2 في حالة خطيرة جراء حادث دهس في مدينة بلاغناك في إقليم أوت غارون جنوب غرب فرنسا.

''شوف تيفي''



كشفت صحيفة ''لوفيغارو'' الفرنسية، قبل قليل من يومه الجمعة، عن إصابة 3 من المارة بينهما 2 في حالة خطيرة جراء حادث دهس في مدينة بلاغناك في إقليم أوت غارون جنوب غرب فرنسا.

وأكدت الصحيفة بأن الشرطة أفادت أن الحادث، وقع حوالي الساعة 16:00 بتوقيت باريس، أمام مدرسة سانت إكسوبيري الثانوية بالمدينة.

وعلاقة بالواقعة، أوضحت وكالة ''سبوتينك'' الروسية أن مصادر مقربة من القضية، ذكرت أن السائق الذى تم اعتقاله يبلغ من العمر 29 سنة ويحمل الجنسية الصينية، وليس لديه سجل إجرامي.



وأفادت الوكالة بأن السائق يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تمت إحالته للشرطة القضائية في تولوز للنظر في القضية.