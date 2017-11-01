 ســــــــــابقة : رئيس دولة يعترف أنه ذبح شخصا (تفاصيل صادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري | بووز

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018

بالفيديو ... أول صور لقمر محمد السادس تصل إلى الأرض | بووز

بالفيديو ... أول صور لقمر ''محمد السادس'' تصل إلى الأرض

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب | بوليتيك

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

مجتمع ''ما مسوقش''

ســــــــــابقة : رئيس دولة يعترف أنه ذبح شخصا (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 18:07 ســــــــــابقة : رئيس دولة يعترف أنه ذبح شخصا (تفاصيل صادمة) | دولي
ســــــــــابقة : رئيس دولة يعترف أنه ذبح شخصا (تفاصيل صادمة)
في سابقة من نوعها اعترف ''رودريغو دوتيرتي'' الرئيس الفلبيني ، يومه الجمعة 10 نونبر 2017 ، خلال لقائه مع أبناء وطنه في دانانغ، بأنه ذبح شخصاً خلال شجار عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك وفقاً لموقع

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعها اعترف ''رودريغو دوتيرتي'' الرئيس الفلبيني ، يومه الجمعة 10 نونبر 2017 ، خلال لقائه مع أبناء وطنه في دانانغ، بأنه ذبح شخصاً خلال شجار عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك وفقاً لموقع ''فلبين لايفستايل نيوز''.

وفي هذا الصدد أفاد الرئيس بأن السجن هو عقوبة بسيطة جداً لبيع المخدرات، وأنه سجن في شبابه، وقال: ''السجن؟ ماذا عن السجن؟ في شبابي أنا سجنت! شجار هنا، وآخر هناك… عندما كان عمري 16 سنة، قتلت شخصاً. لقد قتلته بالسكين.. كان عمري 16 سنة... فقط بسبب أننا نظرنا ببعضنا''.

وتضيف ذات الصحيفة أن دوتيرتي اعترف سابقاً للصحفيين، أن من كل 5 قصص يسردها ثلاثة منهم حقيقة، والاثنتين الباقيتين مزاح. وأشارت الصحيفة أن قصة القتل كانت تروى بأسلوب مازح، مما أثار ضحكاً بين الجمهور.

هذا ويشارك دوتيرتي في مؤتمر قمة ابيك، الذي يجري في فيتنام. يذكر أنه وصل إلى دانانغ قبل الزعماء الآخرين. وجرى لقاؤه مع الفلبينيين، الذين يسكنون في فيتنام، وسمح بحضور اللقاء فقط لوسائل الإعلام الفلبينية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي رئيس قتل سكين اعتراف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تركيا توقف 82 شخصا كانوا يودون العبور نحو سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية | دولي

تركيا توقف 82 شخصا كانوا يودون العبور نحو سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية

محامي المغرب يكشف تفاصيل الانتصار الكبير في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحافيان فرنسيان | دولي

محامي المغرب يكشف تفاصيل الانتصار الكبير في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحافيان فرنسيان

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا | دولي

عاجل..تفاصيل جديدة بخصوص عملية الدهس بفرنسا

فاز بأكبر جائزة لليانصيب لكنه نسي تسلمها | دولي

فاز بأكبر جائزة لليانصيب لكنه نسي تسلمها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بــووز
منذ 36 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بــووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت | خارج البلاطو

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله | بــووز

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله

﻿

آخر المستجدات

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز
منذ 27 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.