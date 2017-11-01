ســــــــــابقة : رئيس دولة يعترف أنه ذبح شخصا (تفاصيل صادمة) ﻿

في سابقة من نوعها اعترف ''رودريغو دوتيرتي'' الرئيس الفلبيني ، يومه الجمعة 10 نونبر 2017 ، خلال لقائه مع أبناء وطنه في دانانغ، بأنه ذبح شخصاً خلال شجار عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك وفقاً لموقع

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعها اعترف ''رودريغو دوتيرتي'' الرئيس الفلبيني ، يومه الجمعة 10 نونبر 2017 ، خلال لقائه مع أبناء وطنه في دانانغ، بأنه ذبح شخصاً خلال شجار عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً، وذلك وفقاً لموقع ''فلبين لايفستايل نيوز''.

وفي هذا الصدد أفاد الرئيس بأن السجن هو عقوبة بسيطة جداً لبيع المخدرات، وأنه سجن في شبابه، وقال: ''السجن؟ ماذا عن السجن؟ في شبابي أنا سجنت! شجار هنا، وآخر هناك… عندما كان عمري 16 سنة، قتلت شخصاً. لقد قتلته بالسكين.. كان عمري 16 سنة... فقط بسبب أننا نظرنا ببعضنا''.

وتضيف ذات الصحيفة أن دوتيرتي اعترف سابقاً للصحفيين، أن من كل 5 قصص يسردها ثلاثة منهم حقيقة، والاثنتين الباقيتين مزاح. وأشارت الصحيفة أن قصة القتل كانت تروى بأسلوب مازح، مما أثار ضحكاً بين الجمهور.

هذا ويشارك دوتيرتي في مؤتمر قمة ابيك، الذي يجري في فيتنام. يذكر أنه وصل إلى دانانغ قبل الزعماء الآخرين. وجرى لقاؤه مع الفلبينيين، الذين يسكنون في فيتنام، وسمح بحضور اللقاء فقط لوسائل الإعلام الفلبينية.