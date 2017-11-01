فيديو جد فاضح..مول البندير كيغني ويخسر في الهدرة وكيقول شي كلام عيب وحشومة يتقال ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله الفنان عثمان مولين الملقب بـ''مول البندير'' وهو يؤدي أغنية ويستخدم كلمات نابية، في الوقت الذي تفاعلت معه سيدات قمن

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله الفنان عثمان مولين الملقب بـ"مول البندير" وهو يؤدي أغنية ويستخدم كلمات نابية، في الوقت الذي تفاعلت معه سيدات قمن بتصويره.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، معبرين عن صدمتهم الشديدة من المستوى الفاضح الذي نزل إليه الفن الشعبي، مؤكدين بأن ما قام به "مولين" بعيد كل البعد عن هذا الفن الأصيل.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء بمقاطعة متابعة أغاني "مولين"، وإطلاق حملة فيسبوكية تطيح بكل فنان سولت له نفسه الخروج بأغاني مشابهة.

ونظرا لمضمون الفيديو الفاضح ولاحتوائه على كلمات نابية فإن "شوف تيفي" تتجنب نشره إلى جانب المادة.