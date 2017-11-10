المحامي الغازي : ''الخلاف الذي وقع لي مع زوجتي عائلي ولا علاقة له بحنان أو الفيزازي '' ﻿

أكد هشام الغازي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة أن ما وقع له من خلاف مع زوجته خلال الأيام الأخيرة لا علاقة له بقضية الشيخ ''محمد الفيزازي'' و''حنان زعبول'' ، وأن ما حصل بينهما يبقى مجرد خلاف عائلي عادي

''شوف تيفي''

أكد هشام الغازي المحامي بهيئة المحامين بالجديدة أن ما وقع له من خلاف مع زوجته خلال الأيام الأخيرة لا علاقة له بقضية الشيخ ''محمد الفيزازي'' و''حنان زعبول'' ، وأن ما حصل بينهما يبقى مجرد خلاف عائلي عادي قد يقع فيه الجميع.

وأضـــاف في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' هذا المساء أنه وقع بينه وبين زوجته خلاف عائلي وتشنجات مما جعلها تقبل على التقدم بطلب الطلاق قبل أن تتراجع وتتقدم بتنازلها في وقت وجيز جدا ، وأردف أن البعض أقحم خلافه العائلي بالقضية التي يترافع عنها .

وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية أن زوجته بنت قاض سابق ومن عائلة حقوقية بامتياز لا يمكن أن يؤثر ملف قانوني يدخل في إطار مهنته على علاقته الزوجية.