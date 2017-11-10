بالصورة إيكو فكوميسارية ''كليز'' بمراكش ... وهاعلاش ﻿

روج رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ليلة أمس صورة للفنان الكوميدي '' إيكو'' وهو داخل مخفر للشرطة بمنطقة جليز بمراكش مرفوقة ببعض التدوينات : '' إيكو كيستامعوا ليه ف لابيجي دمراكش''.

شوف تيفي

روج رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ليلة أمس صورة للفنان الكوميدي '' إيكو'' وهو داخل مخفر للشرطة بمنطقة جليز بمراكش مرفوقة ببعض التدوينات : '' إيكو كيستامعوا ليه ف لابيجي دمراكش''.

و بهذا الصدد اتصلت قناة '' شوف تيفي'' بمدير أعماله '' رضى البرادي'' للتأكد من الخبر أو نفيه، فصرح لنا قائلا إن الصورة فعلا من الدائرة الأولى للشرطة بمنطقة ''كليز'' وتعود لأول أمس حيث كان الفنان الكوميدي ''إيكو'' في زيارة ودية لرجال الأمن بالمنطقة، مضيفا أنه تجمعهم بالكوميدي علاقة صداقة وود واحترام.

وكشف لنا '' رضى'' أنها لم تكن الزيارة الأولى ل ''إيكو'' في مخافر الشرطة فقد تعود زيارتهم بحكم علاقته بهم، وبحكم أنه ابن المدينة الحمراء، مضيفا أن الفنان الكوميدي يحيي كل سنة حفلة كوميدية لمديرية الأمن للترفيه عنهم و إخراجهم من ضغط العمل.

و يشار إلى أن ''إيكو'' يشارك حاليا في جولة مع مهرجان الضحك الإفريقي في ربوع المملكة.