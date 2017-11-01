هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين من بينهم قاصر توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين من بينهم قاصر توبعوا

''شوف تيفي''

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين من بينهم قاصر توبعوا في ملفين منفصلين من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقضت المحكمة في ملف توبع فيه ثلاثة متهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهم ''تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال إرهابية''.

كما قضت في ملف توبع فيه قاصر بسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة وموقوفة في الباقي بعد إدانته من أجل ''الإشادة بتنظيم إرهابي''.

من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء البث إلى غاية 30 نونبر الجاري و7 دحنبر المقبل في ملفين اثنين يتابع فيهما 20 متهما، وذلك استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.