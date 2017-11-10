بالصورة.. شخص تورط في عملية سرقة مريض داخل مصحة خاصة بالبيضاء وقاوم البوليس بالسلاح الأبيض ﻿

تمكنت ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 10 نونبر الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وهو يرتكب عملية سرقة استهدفت مريضا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة أنفا

''شوف تيفي''

تمكنت ولاية أمن الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 10 نونبر الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وهو يرتكب عملية سرقة استهدفت مريضا بإحدى المصحات الخاصة بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء.



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد أوضحت إجراءات البحث الذي باشرته مصالح الأمن أن المشتبه به، وهو عديم السوابق القضائية، تظاهر بإجراء زيارة لأحد المرضى قبل أن يقوم بسرقة هاتفه النقال تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأكد المصدر ذاته بأن الموقوف المشتبه به أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بعدما تمت محاصرته بالقرب من منزله، بحيث أشهر في وجههم سكينا من الحجم الكبير، قبل أن يتم ضبطه ووضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.