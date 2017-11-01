شوفو شنو قال رونار على التشكيلة اللي غايعتامد عليها أمام الكوت ديفوار ﻿

رفض الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الإفصاح عن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار يوم غد السبت، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول وجود مفاجأة بالتشكيلة النهائية.

شوف سبور

رفض الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار الإفصاح عن أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة النهائية أمام الكوت ديفوار يوم غد السبت، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين حول وجود مفاجأة بالتشكيلة النهائية.

وأضاف رونار، « أنا أفضل التحفظ عن الأسماء التي ستواجه الفيلة.. انتظروا يوم غد لمعرفة الجواب ».

وعن اللقاء أكد رونار أن مباراة المنتخب الإيفواري ستكون صعبة جدا وعلى اللاعبين التحلي بالتركيز وخاصة الإنسجام إذا ما أرادو التأهل لمونديال روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ملعب فيليكس بواني سيحتضن يوم غد السبت على الساعة الخامسة والنصف مساء المباراة الحارقة والنهائية بين الأسود والفيلة.