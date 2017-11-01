 استنفار بحكومة العثماني بعد تدخل الأمم المتحدة على خط اعتقال تلميذ ورززات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري | بووز

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018

بالفيديو ... أول صور لقمر محمد السادس تصل إلى الأرض | بووز

بالفيديو ... أول صور لقمر ''محمد السادس'' تصل إلى الأرض

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب | بوليتيك

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

مجتمع ''ما مسوقش''

استنفار بحكومة العثماني بعد تدخل الأمم المتحدة على خط اعتقال تلميذ ورززات

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 17:30 استنفار بحكومة العثماني بعد تدخل الأمم المتحدة على خط اعتقال تلميذ ورززات | بوليتيك
استنفار بحكومة العثماني بعد تدخل الأمم المتحدة على خط اعتقال تلميذ ورززات
علمت ''شوف تيفي'' أن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ''اليونسيف'' من خلال مقرها بالرباط، دخلت على خط اعتقال الطفل الذي اعتدى على أستاذه بمؤسسة للتعليم الثانوي بورززات، حيث اعتبرت بأن التلميذ الضحية

شوف تيفي

  علمت "شوف تيفي" أن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" من خلال مقرها بالرباط، دخلت على خط اعتقال الطفل الذي اعتدى على أستاذه بمؤسسة للتعليم الثانوي بورززات، حيث اعتبرت بأن التلميذ الضحية مكانه هو قاعات الدراسة وليس السجن.

 وكشف مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية، أن المنظمة ربطت عدة اتصالات دبلوماسية مع عدد من المسؤولين الحكوميين حول اعتقال التلميذ معتبرة بأن الضحية مكانه مقاعد الدراسة وليس السجن، مذكرة المسؤولين الحكوميين بالإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب حول حماية حقوق الأطفال.

 وقال ذات المصدر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "المصطفى الرميد" بالإضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية يعلمون بدخول المنظمة على الخط، حيث أن سبب الاستنفار هو مخافة إعداد المنظمة التابعة للأمم المتحدة لتقرير في الموضوع، سيستغل من طرف أعداء المملكة في المحافل الدولية.

 وأضاف ذات المصدر، أن الاتصالات الهاتفية التي قامت بها المنظمة الأممية مع المسؤولين المغاربة خاصة أطر وزارة التربية الوطنية، تداولت إمكانية تصحيح وضعية التلميذ الذي أحيل على السجن بعد سحله أستاذه في مادة الاجتماعيات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة التعليم الوزارة المملكة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب | بوليتيك

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين من بينهم قاصر توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | بوليتيك

هذه هي الأحكام الصادرة في حق أربعة متهمين من بينهم قاصر توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

انسحاب جماعي للبعثات الدبلوماسية بالمكسيك بعد مغادرة الوفد المغربي احتجاجا على سفير الجزائر | بوليتيك

انسحاب جماعي للبعثات الدبلوماسية بالمكسيك بعد مغادرة الوفد المغربي احتجاجا على سفير الجزائر

عاجل.. خبر جد سار: هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق الصحافيين الفرنسيين المتهمين بمحاولة ابتزاز القصر الملكي | بوليتيك

عاجل.. خبر جد سار: هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق الصحافيين الفرنسيين المتهمين بمحاولة ابتزاز القصر الملكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بــووز
منذ 34 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بــووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت | خارج البلاطو

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله | بــووز

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله

﻿

آخر المستجدات

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز
منذ 25 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.