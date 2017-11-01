استنفار بحكومة العثماني بعد تدخل الأمم المتحدة على خط اعتقال تلميذ ورززات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ''اليونسيف'' من خلال مقرها بالرباط، دخلت على خط اعتقال الطفل الذي اعتدى على أستاذه بمؤسسة للتعليم الثانوي بورززات، حيث اعتبرت بأن التلميذ الضحية

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف" من خلال مقرها بالرباط، دخلت على خط اعتقال الطفل الذي اعتدى على أستاذه بمؤسسة للتعليم الثانوي بورززات، حيث اعتبرت بأن التلميذ الضحية مكانه هو قاعات الدراسة وليس السجن.

وكشف مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية، أن المنظمة ربطت عدة اتصالات دبلوماسية مع عدد من المسؤولين الحكوميين حول اعتقال التلميذ معتبرة بأن الضحية مكانه مقاعد الدراسة وليس السجن، مذكرة المسؤولين الحكوميين بالإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب حول حماية حقوق الأطفال.

وقال ذات المصدر، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "المصطفى الرميد" بالإضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة التربية الوطنية يعلمون بدخول المنظمة على الخط، حيث أن سبب الاستنفار هو مخافة إعداد المنظمة التابعة للأمم المتحدة لتقرير في الموضوع، سيستغل من طرف أعداء المملكة في المحافل الدولية.

وأضاف ذات المصدر، أن الاتصالات الهاتفية التي قامت بها المنظمة الأممية مع المسؤولين المغاربة خاصة أطر وزارة التربية الوطنية، تداولت إمكانية تصحيح وضعية التلميذ الذي أحيل على السجن بعد سحله أستاذه في مادة الاجتماعيات.