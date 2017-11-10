خطير وبالصور : شابة تعرضت للتشرميل من طرف خطيبها وقطع ليها صبعانها بعدما رفضت تزوج به... ﻿

تعرضت شابة في سن التاسعة عشر من عمرها إلى اعتداء شنيع من طرف أحد الأشخاص ليلة أمس الخميس 9 نونبر 2017 بمنقطة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تعرضت شابة في سن التاسعة عشر من عمرها إلى اعتداء شنيع من طرف أحد الأشخاص ليلة أمس الخميس 9 نونبر 2017 بمنقطة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فيرجع سبب تعرض هذه الأخيرة إلى هذا الاعتداء الشنيع لسبب رفضها الزواج به بعدما تقدم لخطبتها ، حيث اعتدى عليها بالسلاح الأبيض وقطع لها أصبعها في ذات الوقت وسبب لها جروحا خطيرة على مستوى الوجه .

وأضــاف ذات المصدر أنه فور وقوع الحادث تم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان ونظرا لخطورة حالتها تم توجيهها لمستشفى مولاي رشيد لأجل تقديم العناية الطبية اللازمة لها .

هذا ولا زال الجاني فارا، و لم يتم توقيفه لحد اللحظة، في ذات الوقت تقوم السلطات الأمنية بمنطقة مولاي رشيد بحملة تمشيطية لأجل ايقافه .