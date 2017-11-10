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خطير وبالصور : شابة تعرضت للتشرميل من طرف خطيبها وقطع ليها صبعانها بعدما رفضت تزوج به...

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 16:49 خطير وبالصور : شابة تعرضت للتشرميل من طرف خطيبها وقطع ليها صبعانها بعدما رفضت تزوج به... | حوادث و حقوق
خطير وبالصور : شابة تعرضت للتشرميل من طرف خطيبها وقطع ليها صبعانها بعدما رفضت تزوج به...
تعرضت شابة في سن التاسعة عشر من عمرها إلى اعتداء شنيع من طرف أحد الأشخاص ليلة أمس الخميس 9 نونبر 2017 بمنقطة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تعرضت شابة في سن التاسعة عشر من عمرها إلى اعتداء شنيع من طرف أحد الأشخاص ليلة أمس الخميس 9 نونبر 2017 بمنقطة الهراويين التابعة لمقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فيرجع سبب تعرض هذه الأخيرة إلى هذا الاعتداء الشنيع لسبب رفضها الزواج به بعدما تقدم لخطبتها ، حيث اعتدى عليها بالسلاح الأبيض وقطع لها أصبعها في ذات الوقت وسبب لها جروحا خطيرة على مستوى الوجه .

وأضــاف ذات المصدر أنه فور وقوع الحادث تم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان ونظرا لخطورة حالتها تم توجيهها لمستشفى مولاي رشيد لأجل تقديم العناية الطبية اللازمة لها .

هذا ولا زال الجاني فارا، و لم يتم توقيفه لحد اللحظة، في ذات الوقت تقوم السلطات الأمنية بمنطقة مولاي رشيد بحملة تمشيطية لأجل ايقافه .

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شوف تيفي ضرب وجرح تشرميل الدر البيضاء

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