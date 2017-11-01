بالفيديو.. هذه هي الهدايا الرائعة التي وزعتها الخطوط الملكية المغربية على الجماهير في رحلتها إلى أبيدجان لتشجيع الأسود..أجواء رائعة بمطار محمد الخامس ﻿

شهد مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء ظهر يومه الجمعة أجواء رائعة ومتميزة، وذلك خلال استقباله للجماهير المغربية المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لتشجيع أسود الأطلس خلال مباراة

"شوف تيفي"



شهد مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء ظهر يومه الجمعة أجواء رائعة ومتميزة، وذلك خلال استقباله للجماهير المغربية المتوجهة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان لتشجيع أسود الأطلس خلال مباراة الحسم أمام المنتخب الإيفواري.

وأكد مصدر "شوف تيفي" بأن الجماهير وقبل صعودها للطائرة، حصلت على مجموعة من الإكسسوارات الخاصة بتشجيع أسود الأطلس كالأقمصة والقبعات، مضيفا بأن المسؤولين عن الرحلة وزعوا على الجماهير التذاكر التي ستمنحهم فرصة متابعة المباراة من مدرجات ملعب العاصمة أبيدجان.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 3500 متفرج مغربي من المنتظر أن يكونوا حاضرين بملعب أبيدجان لتشجيع أسود الأطلس.



