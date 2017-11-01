عاجل...مظاهرات حاشدة قرب القصر الرئاسي بموريتانيا لإعدام صاحب مقال مسيئ للرسول ﻿

قمعت قوات الأمن الموريتانية بعنف مئات المتظاهرين المطالبين بإنزال عقوبة الإعدام بحق كاتب المقال المسيء للرسول، في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط والمناطق المحيطة بمسجد ابن عباس.

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قمعت قوات الأمن الموريتانية بعنف مئات المتظاهرين المطالبين بإنزال عقوبة الإعدام بحق كاتب المقال المسيء للرسول، في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط والمناطق المحيطة بمسجد ابن عباس.

وقال مراسل "زهرة شنقيط" إن المتظاهرين يواجهون قمعا عنيفا شرق القصر الرئاسي ومحيط مسجد ابن عباس، ونقطة ساخنة، وإن الأمن استعمل القنابل المسيلة للدموع والعصي لتفريق المتظاهرين.

وأضاف المندوب أن حشد الجماهير المطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء (للنبي صل الله عليه وسلم)، في كرفور مدريد، ونقاط أخرى من أجل الاستمرار في التظاهر والتعبير عن رفض الشارع الموريتاني للحكم "العار" الذي حكمت به المحكمة على الكاتب المسيء، عوض الإعدام.