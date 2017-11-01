إطلاق سراح رئيسة برلمان "كاتالونيا" بكفالة مالية ضخمة ﻿

قرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية تحديد مبلغ 150 ألف يورو (174 ألف دولار) للإفراج بكفالة عن رئيسة البرلمان الكتالوني المنحل ''كارمي فوركاديل'' المتهمة بالتمرد والعصيان على خلفية إجراء

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قرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية تحديد مبلغ 150 ألف يورو (174 ألف دولار) للإفراج بكفالة عن رئيسة البرلمان الكتالوني المنحل "كارمي فوركاديل" المتهمة بالتمرد والعصيان على خلفية إجراء استفتاء الانفصال.

ويُشتبه بأن فوركاديل البالغة 58 عاما قد شاركت في أعمال على صلة بانفصال كتالونيا، حيث قال متحدث باسم المحكمة العليا إنها ستُسجن إذا لم تقم بدفع الكفالة فورا، وتصل عقوبة التهم الموجهة لفوركاديل في القانون الإسباني إلى ثلاثين سنة سجنا.

وأوضحت المحكمة العليا في بيان أن النواب الخمسة الذين مثلوا أيضا أمام المحكمة يوم الخميس على خلفية الاستفتاء قد تم إطلاق سراحهم، على أن يدفع أربعة من بينهم كفالة قدرها 25 ألف يورو، كما يتوجب عليهم جميعا تسليم جوازات سفرهم ولن يكون بمقدورهم مغادرة إسبانيا.

وتنظر المحكمة العليا في القضية لأن الأشخاص الستة كانوا يتمتعون بالحصانة البرلمانية وقت ارتكاب ما يوجه إليهم من تهم، حيث أنه في مطلع أكتوبر الماضي أجرى الإقليم الكتالوني استفتاء للانفصال عن مدريد، في خطوة رفضتها الحكومة المركزية، ورأتها غير شرعية.