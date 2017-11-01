انسحاب جماعي للبعثات الدبلوماسية بالمكسيك بعد مغادرة الوفد المغربي احتجاجا على سفير الجزائر ﻿

انسحب سفير المغرب بالمكسيك '' محمد شفيقي '' من حفل نظم بمقر السفارة الجزائرية بالعاصمة ''مكسيكو'' '' بمناسبة العيد الوطني للمكسيك ، والذي عرف حضور العديد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد

شوف تيفي

انسحب سفير المغرب بالمكسيك " محمد شفيقي " من حفل نظم بمقر السفارة الجزائرية بالعاصمة "مكسيكو" " بمناسبة العيد الوطني للمكسيك ، والذي عرف حضور العديد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد الأمريكي.

وجاء قرار السفير المغربي الانسحاب من الحفل، بعد التصريحات المستفزة للسفير الجزائري في كلمته مشبها قضية الصحراء المغربية بالقضية الفلسطينية، ومهاجما الوحدة الترابية للمغرب أمام استغراب الحاضرين.

وقال مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن الوفد الديبلوماسي المغربي انسحب من الحفل الذي نظمته السفارة الجزائرية بعد تمادي مسؤولها في كلمته على مهاجمة المغرب بخطاب عدائي، حيث مباشرة بعد مغادرة سفير المغرب، تبعته وفود عدد من الدول التي رفضت كلام السفير الجزائري جملة وتفصيلا.