فرانس فوتبول تكشف عن موعد تسليم الكرة الذهبية! ﻿

أعلنت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية يومه الجمعة عبر موقعها الرسمي عن موعد تسليم كرتها الذهبية لأفضل لاعب في العالم وذلك في الـ 7 من ديسمبر القادم.

شوف تيفي

أعلنت مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية يومه الجمعة عبر موقعها الرسمي عن موعد تسليم كرتها الذهبية لأفضل لاعب في العالم وذلك في الـ 7 من ديسمبر القادم.

فيما سبق و وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال 2016 حدا لتعاون بدأ في 2010 مع فرانس فوتبول في تقديم جائزة موحدة.

وسبق وأعلنت فرانس فوتبول السنة الماضية عن إسم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نال الكرة الذهبية في 12 من ديسمبر.

غير أن الفيفا هذه السنة منح كريستيانو جائزته الأولى في الـ23 أكتوبر الماضي، في إنتظار أن يتسلم في الموعد الأخير كرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول.

وبحال تتويجه، سيرفع الدون كراته إلى خمس بعد 2008 و2013 و2014 و2016، متساويا مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني (2009 و2010 و2011 و2012 و2015).