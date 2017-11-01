باريس سان جيرمان ينوي التخلي عن مدربه في هاته الحالة ﻿

بات نادي باريس سان جيرمان قريبا من الاستغناء عن خدمات مدربه الإسباني أوناي إيمري والتعاقد مع مدرب جديد.

شوف سبور

بات نادي باريس سان جيرمان قريبا من الاستغناء عن خدمات مدربه الإسباني أوناي إيمري والتعاقد مع مدرب جديد.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية فإنه في حالة ما فشل نادي باريس سان جيرمان في الوصول إلى الدور النصف النهائي من رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم فإنه سيقرر إقالة مديره الفني والتعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزى بالرغم من امتداد عقده حتى عام 2019.

تجدر الإشارة، إلى أن عقد إيمرى سينتهي الصيف المقبل، إذ مازال يعاني من الضغوط المتزايدة من جانب الإدارة والجماهير لتحقيق طموحاتها القارية خاصة في ظل التدعيمات القوية لصفوفه.