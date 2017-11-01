طبول الحرب تقرع...حزب الله يتهم السعودية بتحريض إسرائيل لتخريب لبنان ﻿

طالب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي، السلطات السعودية الإفراج بشكل فوري عن رئيس الوزراء اللبناني ''سعد الحريري''، موضحا برفض الشعب اللبناني قاطبة احتجاز واستقالة الحريري.

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طالب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيعي، السلطات السعودية الإفراج بشكل فوري عن رئيس الوزراء اللبناني ''سعد الحريري''، موضحا برفض الشعب اللبناني قاطبة احتجاز واستقالة الحريري.

واتهم حسن نصر الله المقرب من إيران والداعم لنظام ''بشار الأسد'' بسوريا، أن السعودية تحرض إسرائيل من جديد ''لتخريب'' لبنان، مؤكدا بأن السعودية ساندت دولة الاحتلال خلال الحرب سنة 2006.

وحذر نصر الله المسؤولين السعوديين من جر المنطقة إلى حروب يجهل نتائجها، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته حول ما يقع بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.