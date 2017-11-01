عملية سرقة ونصب خطيرة عن طريق موقع ''avito '' ... جابو ليه سيارة من نوع ''الرونجرفر'' يشوفها صدق هارب بيها ﻿

تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع الإعلانات المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

''شوف تيفي''

تعرضت عائلة بمدينة مراكش إلى عملية نصب خطيرة عن طريق موقع الإعلانات المغربي الشهير avito ، حيث تم الاستيلاء على سيارة فاخرة قبالة عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد عرضت العائلة المسروقة سيارتها من نوع ''رونجروفر'' للبيع عبر وضع إعلان في موقع الإعلانات المذكور أعلاه، وتوصلت العائلة بطلب شراء بعد اتصال هاتفي من طرف أحد الأشخاص من نفس المدينة ، وبعدما اتفقا على مكان اللقاء الذي حدد قبالة عمالة مراكش ، جاء أحد الأشخاص الذي وثقت فيه العائلة فركب السيارة بعد دردشة قبلية قبل أن تتفاجأ أن الشخص هرب بها ولم يعد لحد اللحظة فيما أخبر بعض المقربين من العائلة أن السيارة تتجول بنواحي سيدي رحال وعلى متنها شخصان.

هذا وقد تقدمت العائلة التي تعرضت لعملية السرقة هذه بشكاية إلى المصالح الأمنية ولا زالت الأبحاث جارية ولا خبر عن السيارة إلا مذكرة البحث عن مجهول.