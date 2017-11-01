المغرب يدخل للعالمية من خلال الأفلام الأجنبية وها شحال ديال الملاين كيربح ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، أمس الخميس، أن المغرب، منح 609 رخص تصوير للإنتاجات الأجنبية المصورة بالبلاد، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.

''شوف تيفي''



كشفت وكالة الأناضول التركية، أمس الخميس، أن المغرب، منح 609 رخص تصوير للإنتاجات الأجنبية المصورة بالبلاد، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الوكالة التركية بأنها حصلت على نسخة تقرير لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، أمس الخميس،بأنه ''تم منح 609 رخص تصوير للإنتاجات الأجنبية بالمغرب من يناير إلى أكتوبر الماضيين''.

وأكدت الوكالة بأن هذه الإنتاجات، تتعلق بالأفلام الطويلة والتلفزية والقصيرة، والوثائقي وكليب''غنائي'' والبرامج التلفزية والإشهار''الإعلان'' والأفلام المؤسساتية، مضيفة أن ''مجموع رخص التصوير في مجال السينما المغربية بلغ نحو 591 خلال نفس الفترة''.

وأشارت الوزارة تضيف الوكالة، إلى أن ''الحكومة المغربية أصدرت قرارا بدعم إنتاج السينما الأجنبية بالمغرب ''سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة يوليوز الماضي ''، موضحة أن ''هذا القرار سيعطي دفعة كبيرة لصناعة السينما بالبلاد، ويفتح المجال لاستقبال استثمارات مهمة، بالإضافة إلى نقل التجارب والخبرات المهنية للبلاد''، بحسب التقرير ذاته.

وأشارت ''الأناضول'' إلى أن مجموع الأموال المستثمرة بالمغرب من طرف المنتجين الأجانب،بلغت أزيد من 280 مليون و41 ألف درهم ''حوالي 30 مليون دولار''، خلال 2016.