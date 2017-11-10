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مثير وبالصورة.. شابة بدولة عربية تجري عملية جراحية لتتحول من فتاة إلى رجل

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 14:51 مثير وبالصورة.. شابة بدولة عربية تجري عملية جراحية لتتحول من فتاة إلى رجل | دولي
مثير وبالصورة.. شابة بدولة عربية تجري عملية جراحية لتتحول من فتاة إلى رجل
نجح فريق طبي جراحي يمني بقيادة الدكتور خليل النجار أخصائي جراحة المسالك البولية والمناظير، مساء أمس الخميس، في مهمته الخاصة بإجراء عملية جراحية تعد من أندر وأغرب العمليات على مستوى العالم وهي

''شوف تيفي''

نجح فريق طبي جراحي يمني بقيادة الدكتور خليل النجار أخصائي جراحة المسالك البولية والمناظير، مساء أمس الخميس، في مهمته الخاصة بإجراء عملية جراحية تعد من أندر وأغرب العمليات على مستوى العالم وهي تحويل أنثى تدعى '' إرادة '' إلى ذكر اختار اسم '' مراد '' .

وحسب موقع ''مشاهد فإن الدكتور الذي تكفل بهذه العملية قال إن هذه الحالة ظلت تتابعه منذ قرابة شهرين وخلال الفترة كلها تم إحالة المريضة على إخصائية النساء والولادة للكشف عليها وإعطاء تقرير مفصل عن الحالة، مشيرا إلى أن المريضة كانت كل ملامحها الخارجية بشكل أنثى وظلت بهذا الشكل حتى وصل عمرها 22 سنة، وأثناء فحصها وعمل الجهاز التلفزيوني لم يتضح وجود أي من المبيضين أو رحم أو خصيتين.

وأكد الطبيب بأنه تم فحص هرمونات المريضة في صنعاء وتبين وجود نقص في الهرمونات الذكرية لديها، وبسبب غموض الحالة تقرر عمل فحص جينات وراثية وبسبب عدم وجود هذا الفحص في اليمن تم إرسال عينة إلى الأردن واتضح بأن المريضة تحمل جينات ذكورية وليست أنثوية بعدها تم إعطاء المريضة محفزات هرمونية وخلال تعاطي العلاج بدأت تظهر علامات الذكورة بشكل كبير كالشارب، وبعد متابعة حثيثة تم إجراء العملية الأولى والتي تمثلت بتحرير القضيب مع رفع مجرى البول وإغلاق الجهاز التناسلي الخاص بالإناث .

 

 

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المغرب شوف تيفي النساء الولادة الخصية الأنثى

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