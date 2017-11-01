عاجل.. خبر جد سار: هذا ما قرره القضاء الفرنسي في حق الصحافيين الفرنسيين المتهمين بمحاولة ابتزاز القصر الملكي ﻿

كشفت قناة ''ميدي 1 تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة أن أعلى هيئة قضائية فرنسية، رفضت طلب الصحافيين ''كاثرين غراسيي وإيرك لوران'' بعدم اعتماد التسجيلات التي تدينهما في محاولتهما ابتزاز المغرب.

"شوف تيفي"

كشفت قناة "ميدي 1 تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة أن أعلى هيئة قضائية فرنسية، رفضت طلب الصحافيين "كاثرين غراسيي وإيرك لوران" بعدم اعتماد التسجيلات التي تدينهما في محاولتهما ابتزاز المغرب.

وأكدت القناة في كشفها عن تفاصيل هذا الخبر بأن القضاء الفرنسي أقر بصحة التسجيلات التي تدين الصحافيين الفرنسيين وتؤكد محاولاتهما ابتزاز المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه، يتابعان بتهمة "الابتزاز"، بعدما طلبا 3 ملايين يورو، مقابل عدم نشر كتاب، يزعمان أنه يحتوي على معلومات ستزعج المغرب.



