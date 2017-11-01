صحيفة أمريكية : ''دونالد ترامب هو من يشجع ابن سلمان على ما يقوم به'' (تفاصيل صادمة) ﻿

اهتمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بحملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان لعدد من كبار الأمراء وللعشرات من الوزراء وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقالت إن الرئيس

''شـــوف تيفي''

اهتمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بحملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان لعدد من كبار الأمراء وللعشرات من الوزراء وقيادات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون هو من يشجع ابن سلمان على ما يقوم به.

وفي هذا الصدد نشرت الصحيفة مقالا للكاتبة ''آن أبليبوم'' قالت فيه إن بعض البلدان تتهم المرء بالفساد ثم تعتقله، لكن الأمر في السعودية مختلف، حيث يتم الاعتقال أولا ثم ينعتون المعتقلين بأنهم يمارسون الفساد.

واسترسلت بالقول إن بعض من يعرفون السعودية ونظام الحكم فيها يرون أن هذه الاعتقالات تعتبر جزء من عملية سياسية تهدف إلى انتقال السلطة إلى ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، حسب ما أوردته قناة ''الجزيرة نت'' على موقعها.

وأضافت أنه سبق هذه الحملة حديث عن التغير الاجتماعي والسماح للمرأة بقيادة السيارة، وعن محاولات لتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد بعيدا عن النفط. واستدركت ''ولكن إذا كانت هذه هي الأهداف، فإن هذه الاعتقالات تمثل نكسة وضربة كبيرة لهيبة التحديث والتحول السياسي''.