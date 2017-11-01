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مثير..برلماني يدعو لخفض ساعات العمل لغير المدخنين

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 14:31 مثير..برلماني يدعو لخفض ساعات العمل لغير المدخنين | دولي
مثير..برلماني يدعو لخفض ساعات العمل لغير المدخنين
في خطوة مثيرة، دعا برلماني روسي وزارة العمل بروسيا لدراسة مسألة خفض ساعات العمل في روسيا لغير المدخنين، واقترح خفضها من 40 ساعة إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع الواحد، وذلك حسب موقع ''روسيا اليوم'' نقلا عن

''شوف تيفي''

في خطوة مثيرة، دعا برلماني روسي وزارة العمل بروسيا لدراسة مسألة خفض ساعات العمل في روسيا لغير المدخنين، واقترح خفضها من 40 ساعة إلى 35 ساعة عمل في الأسبوع الواحد، وذلك حسب موقع ''روسيا اليوم'' نقلا عن وكالة ''تاس'' الروسية.

وأوضح الموقع الروسي بأن روسيا، تسري فيها قوانين صارمة ضد المدخنين، إذ يحظر التدخين في المطاعم والمقاهي والفنادق والأماكن العامة ومحيطها، كما يمنع أي شكل من أشكال الدعاية والترويج للتبغ أو عرض علب السجائر بشكل ظاهر في المتاجر.

وأكد ذات الموقع بأن فاسيلي فلاسف، العضو في البرلمان الروسي، يعتقد أن اتباع إجراء كهذا سيحفز المدخنين على الإقلاع عن التدخين ما ستكون له نتائج إيجابية على صحة المواطنين في البلاد، والنمو الاقتصادي.

 

 

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المغرب شوف تيفي فاسيلي فلاسف النمو الاقتصادي المدخنين

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