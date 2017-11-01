مثير: الركراكي ''معصب'' فمستودع ملابس الفتح وهاشنو دار ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، لم يتمالك نفسه داخل مستودع ملابس الفريق الرباطي وهو يرى صورة حارسه الموقوف من طرف المكتب أيمن ماجيد.



شــــوف تيفي:



كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن وليد الركراكي، مدرب فريق الفتح الرياضي لكرة القدم، لم يتمالك نفسه داخل مستودع ملابس الفريق الرباطي وهو يرى صورة حارسه الموقوف من طرف المكتب أيمن ماجيد.



وقالت المصادر ذاتها، أن وليد الركراكي قام بتمزيق صورة أيمن ماجيد، التي كانت موضوعة من بين صور اللاعبين في مستودع ملابس الفريق.



وكان الركرلكي قد استبعد ماجيد من الفريق الأول عقب مهاجمته له ومحاولة الإعتداء عليه بسبب عدم توجيهه الدعوة له للمشاركة في المباراة التي انهزم فيها الفتح أمام أولمبيك خريبكة بهدفين لهدف.





