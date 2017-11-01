 عــــاجل و هــام ..''لارام'' تفتح فرصة أخيرة للمغاربة الراغبين في تشجيع المنتخب بأبيدجان..رحلات إضافية بــ2000 درهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري | بووز

شاهد بالفيديو هدف وليد ازارو اليوم مع الأهلي في الدوري المصري

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 | بووز

بث مباشر : أهداف مباراة جنوب افريقيا و السنغال 0-2 / تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018

بالفيديو ... أول صور لقمر محمد السادس تصل إلى الأرض | بووز

بالفيديو ... أول صور لقمر ''محمد السادس'' تصل إلى الأرض

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب | بوليتيك

عاجل:سار للمغاربة ومرعب للجزائر..بعد القمر الصناعي: ''صناعة طائرة بدون طيار بالمغرب''

مجتمع ''ما مسوقش''

عــــاجل و هــام ..''لارام'' تفتح فرصة أخيرة للمغاربة الراغبين في تشجيع المنتخب بأبيدجان..رحلات إضافية بــ2000 درهم

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 13:53 عــــاجل و هــام ..لارام تفتح فرصة أخيرة للمغاربة الراغبين في تشجيع المنتخب بأبيدجان..رحلات إضافية بــ2000 درهم | مجتمع
عــــاجل و هــام ..''لارام'' تفتح فرصة أخيرة للمغاربة الراغبين في تشجيع المنتخب بأبيدجان..رحلات إضافية بــ2000 درهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مطار محمد الخامس، أن الخطوط الملكية المغربية برمجت رحلات إضافية كفرصة أخيرة للمغاربة الذين يرغبون في تشجيع المنتخب المغربي و مساندته في أبيدجان.

شــــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مطار محمد الخامس، أن الخطوط الملكية المغربية برمجت رحلات إضافية كفرصة أخيرة للمغاربة الذين يرغبون في تشجيع المنتخب المغربي و مساندته في أبيدجان.

وتأتي هذه الخطوة حسب مصادرنا، لتمكين أكبر عدد من مساندي أسود الأطلس من حضور اللقاء الحاسم الذي سيجمع بين المغرب والكوت ديفوار، يوم غد السبت 11 نونبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

وتأتي هذه الرحلات الجديدة، ابتداء من اليوم و إلى حدود منتصف الليل لتعزز الرحلات الإضافية التي تم إطلاقها مؤخرا وبنفس السعر الثابت : 2000 درهم شاملة لكل الرسوم ذهابا وإيابا

إطلاق هذه الرحلات الإضافية الجديدة يأتي بعد نجاح عملية الرحلات الخاصة الإضافية بين المغرب وأبيدجان ونظرا للطلب القوي الذي تم تسجيله خلال المرحلة الأولى من هذا العرض الخاص.

و على الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الالتحاق بأقرب وكالة للخطوط الجوية بمدينتهم أو الاتصال بالرقم 0522 48 97 02 أو 089000 0800

و معلوم أن على الركاب التوفر على جواز سفر مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر ودفتر التلقيح الدولين .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صلاحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المحامي الغازي : الخلاف الذي وقع لي مع زوجتي عائلي ولا علاقة له بحنان أو الفيزازي | مجتمع

المحامي الغازي : ''الخلاف الذي وقع لي مع زوجتي عائلي ولا علاقة له بحنان أو الفيزازي ''

بالصورة.. شخص تورط في عملية سرقة مريض داخل مصحة خاصة بالبيضاء وقاوم البوليس بالسلاح الأبيض | مجتمع

بالصورة.. شخص تورط في عملية سرقة مريض داخل مصحة خاصة بالبيضاء وقاوم البوليس بالسلاح الأبيض

عملية سرقة ونصب خطيرة عن طريق موقع avito ... جابو ليه سيارة من نوع الرونجرفر يشوفها صدق هارب بيها | مجتمع

عملية سرقة ونصب خطيرة عن طريق موقع ''avito '' ... جابو ليه سيارة من نوع ''الرونجرفر'' يشوفها صدق هارب بيها

فيديو جد مؤلم يهز الفيسبوك: مواطن مات ليه ولدو في مستشفى محمد الخامس بالجديدة: وبغاو الرشوة ولدي مات ويحيا سيدنا | مجتمع

فيديو جد مؤلم يهز الفيسبوك: مواطن مات ليه ولدو في مستشفى محمد الخامس بالجديدة: ''وبغاو الرشوة ولدي مات ويحيا سيدنا''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بــووز
منذ 40 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان | بــووز

حصــري و بالفيديو: في أول ظهورله..والد اللاعب المغربي أمين حارث من قلب منزله..عمرني توقعت الإبن ديالي غادي يوصل لهاذ النجومية وهاشنو بغيت نقوليه من المغرب لأبيدجان

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت | خارج البلاطو

بالفيديو..الجماهير المراكشية ..بعد 20 سنة الأسود غادي يْفَرْحو المغاربة كاملين يوم السبت

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله | بــووز

الراقصة مايا تُفجرها في تصريح مثير:الظروف اللي مخلاتنيش نْتبع الدين وهاكيفاش دايرة علاقتي بالله

﻿

آخر المستجدات

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال | بووز
منذ 31 دقيقة

الشيخة إيمان التسونامي في حوار مثير وهاشنو قالت على الاعتزال

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد الخامس | بووز

بالفيديو:مغربي من آسفي غادي لأبيدجان باش يشجع المنتخب المغربي مع عائلتو..شوفو أشنو قال بمطار محمد

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو | بووز

للراغبين في الزواج..أول وكالة بالمغرب كتقلب ليكم على عرسان من الوطن العربي و بالشروط اللي بغيتو

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو قالت ليه لحظات قبل الولادة في قلب المصحة | بووز

فيديو مُثير..مَهْوُوس بتشجيع المنتخب المغربي..خلا مرتو نهار لـولادة و غادي لأبيدجان..شوفو أشنو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.