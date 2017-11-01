عــــاجل و هــام ..''لارام'' تفتح فرصة أخيرة للمغاربة الراغبين في تشجيع المنتخب بأبيدجان..رحلات إضافية بــ2000 درهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مطار محمد الخامس، أن الخطوط الملكية المغربية برمجت رحلات إضافية كفرصة أخيرة للمغاربة الذين يرغبون في تشجيع المنتخب المغربي و مساندته في أبيدجان.

شــــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل مطار محمد الخامس، أن الخطوط الملكية المغربية برمجت رحلات إضافية كفرصة أخيرة للمغاربة الذين يرغبون في تشجيع المنتخب المغربي و مساندته في أبيدجان.

وتأتي هذه الخطوة حسب مصادرنا، لتمكين أكبر عدد من مساندي أسود الأطلس من حضور اللقاء الحاسم الذي سيجمع بين المغرب والكوت ديفوار، يوم غد السبت 11 نونبر الجاري، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

وتأتي هذه الرحلات الجديدة، ابتداء من اليوم و إلى حدود منتصف الليل لتعزز الرحلات الإضافية التي تم إطلاقها مؤخرا وبنفس السعر الثابت : 2000 درهم شاملة لكل الرسوم ذهابا وإيابا

إطلاق هذه الرحلات الإضافية الجديدة يأتي بعد نجاح عملية الرحلات الخاصة الإضافية بين المغرب وأبيدجان ونظرا للطلب القوي الذي تم تسجيله خلال المرحلة الأولى من هذا العرض الخاص.

و على الراغبين في الاستفادة من هذا العرض الالتحاق بأقرب وكالة للخطوط الجوية بمدينتهم أو الاتصال بالرقم 0522 48 97 02 أو 089000 0800

و معلوم أن على الركاب التوفر على جواز سفر مدة صلاحيته لا تقل عن ستة أشهر ودفتر التلقيح الدولين .



