احتقان بقطاع التعليم بسبب الاقتطاع من أجور المضربين ضد حوادث العنف بالمؤسسات ﻿

لاحديث بين أطر وزارة التربية الوطنية الذين شاركوا في الإضراب عن العمل لليومين الماضيين سوى عن القرار الذي ستتخذه الوزارة بتنسيق مع وزارة المالية حول تفعيل القانون رقم 12-8 بشأن الاقتطاعات من رواتب

شوف تيفي

لاحديث بين أطر وزارة التربية الوطنية الذين شاركوا في الإضراب عن العمل لليومين الماضيين سوى عن القرار الذي ستتخذه الوزارة بتنسيق مع وزارة المالية حول تفعيل القانون رقم 12-8 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وانطلق النقاش مباشرة بعد توجيه المدير الإقليمي للتعليم باشتوكة أيت باها مذكرة لرؤساء المؤسسات التعليمية يطالبهم فيها بجرد أسماء الأساتذة المتغيبين أقسام الدراسة، وكذا التدابير المتخذة في حق المتغيبين عن العمل بصفة جماعية خلال اليومين الماضيين.

وفي ذات السياق، استبعد مصدر نقابي اقتطاع يومين من أجور الاساتذة المضربين، لأن أسباب التغيب عن العمل ليست ذاتية أولتحقيق مطالب خاصة، وإنما يهم منظومة التربية والتعليم بأكملها، مصرحا بأن المغاربة قاطبة عبروا عن رفضهم واستنكارهم لحوادث العنف التي شهدتها بعض المؤسسات التعليمية، بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

واستبعد ذات المصدر، تجاهل الوزارة الاقتطاع من أجور الموظفين لمشاركة الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية في الإضراب، موضحا بأن النقاش الدائر حول الاقتطاع ، سيحسم خلال بداية الشهر المقبل، نظرا للصمت المطبق من قبل الوزارة الوصية، ومؤكدا بأن المحظوظين الوحيدين الذين شاركوا في الإضراب ولن يتم الاقتطاع من أجورهم هم النقابيون المتفرغون.