 سيناريو فيلم ''أولاد الطالعة لكبيرة'' للمخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي في مهرجان ثيسالونيك باليونان ﻿
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سيناريو فيلم ''أولاد الطالعة لكبيرة'' للمخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي في مهرجان ثيسالونيك باليونان

بتاريــخ : 10 نونبر 2017 / 13:16 سيناريو فيلم أولاد الطالعة لكبيرة للمخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي في مهرجان ثيسالونيك باليونان | ثقافة و فنون
سيناريو فيلم ''أولاد الطالعة لكبيرة'' للمخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي في مهرجان ثيسالونيك باليونان
تم اختيار سيناريو الفيلم السينمائي المغربي ''أولاد الطالعة لكبيرة '' لكاتبه السيناريست والمخرج السينمائي المغربي عبد الحي العراقي والذي يحمل عنوان (أسطح منازل فاس) في نسخته الإنجليزية، وذلك ضمن

شوف تيفي: ميم شين

تم اختيار سيناريو الفيلم السينمائي المغربي "أولاد الطالعة لكبيرة " لكاتبه السيناريست والمخرج السينمائي المغربي عبد الحي العراقي والذي يحمل عنوان (أسطح منازل فاس) في نسخته الإنجليزية، وذلك ضمن منتدى الإنتاج المشترك للمهرجان السينمائي الدولي الثامن والخمسين لثيسالونيك المنظم من 2 ألى 12 نونبر 2017 باليونان.

وقد اختار المهرجان 13 سيناريو مشاريع لأفلام سينمائية من المنطقة الأورومتوسطية، ومن بينها سيناريو "أولاد الطالعة لكبيرة " وهو المشروع الوحيد للمغرب العربي الذي تم اختياره والذي يمثله المغرب.


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شوف تيفي سيناريو فيلم أولاد الطالعة لكبيرة المخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي مهرجان ثيسالونيك اليونان

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