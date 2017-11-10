سيناريو فيلم ''أولاد الطالعة لكبيرة'' للمخرج عبد الحي العراقي الممثل الوحيد للمغرب العربي في مهرجان ثيسالونيك باليونان ﻿

تم اختيار سيناريو الفيلم السينمائي المغربي ''أولاد الطالعة لكبيرة '' لكاتبه السيناريست والمخرج السينمائي المغربي عبد الحي العراقي والذي يحمل عنوان (أسطح منازل فاس) في نسخته الإنجليزية، وذلك ضمن

شوف تيفي: ميم شين

تم اختيار سيناريو الفيلم السينمائي المغربي "أولاد الطالعة لكبيرة " لكاتبه السيناريست والمخرج السينمائي المغربي عبد الحي العراقي والذي يحمل عنوان (أسطح منازل فاس) في نسخته الإنجليزية، وذلك ضمن منتدى الإنتاج المشترك للمهرجان السينمائي الدولي الثامن والخمسين لثيسالونيك المنظم من 2 ألى 12 نونبر 2017 باليونان.

وقد اختار المهرجان 13 سيناريو مشاريع لأفلام سينمائية من المنطقة الأورومتوسطية، ومن بينها سيناريو "أولاد الطالعة لكبيرة " وهو المشروع الوحيد للمغرب العربي الذي تم اختياره والذي يمثله المغرب.



