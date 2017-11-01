بالفيديو.. خبر سار للمغاربة قبل مباراة الكوت ديفوار ﻿

بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع مهدي بنعطية رفقة فريقه يوفنتوس الإيطالي أكتوبر المنصرم، كشف عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي أن العميد بنعطية سيكون حاضرا في مباراة الكوت ديفوار يوم

شوف سبور

بعد الإصابة التي تعرض لها المدافع مهدي بنعطية رفقة فريقه يوفنتوس الإيطالي أكتوبر المنصرم، كشف عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب الوطني المغربي أن العميد بنعطية سيكون حاضرا في مباراة الكوت ديفوار يوم غد السبت برسم المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وقال هيفتي يوم أمس الخميس أن كلا من بنعطية ونور الدين أمرابط يتمتعان بصحة جيدة ولا قلق على صحتهما.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللاعبين معا شاركا في الحصة التدريبية رفقة العناصر المغربية التي أجريت بأبيدجان يوم أمس الخميس.

تجدر الإشارة، إلى أن الأسود لا تنقُصهم سوى نقطة واحدة من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم، بينما منتخب الفيلة لا خيار أمامهم سوى الفوز بثلاث نقاط ثمينة لحجز بطاقة التأهل للمونديال.