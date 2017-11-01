معطيات جديدة بخصوص قضية الفتاة اللي ماتت في كباريه بمراكش ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن صديقة الهالكة التي توفيت يوم أمس الخميس بأحد الملاهي المتواجدة بحي جليز بمراكش، والتي لاذت بالفرار بعد وقوع الحادثة، جرى القبض عليها اليوم الجمعة من قبل

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن صديقة الهالكة التي توفيت يوم أمس الخميس بأحد الملاهي المتواجدة بحي جليز بمراكش، والتي لاذت بالفرار بعد وقوع الحادثة، جرى القبض عليها اليوم الجمعة من قبل العناصر الأمنية لتعميق التحقيق معها في ظروف وملابسات وفاة صديقتها.

وأضافت مصادرنا، أن شابين كانا رفقة الفتاتين قبل وقوع الحادث لكن لاذا بدورهما بالفرار إلى وجهة غير معلومة، ولحدود اللحظة لم يتم إيقافهما.

وكانت الفتاة التي تنحدر من مدينة الجديدة قد فارقت الحياة وهي في طريقها لمستشفى الرازي عقب فقدانها للوعي جراء استهلاكها الأقراص المهلوسة والخمر بجرعة زائدة، ما تسبب لها في سكتة قلبية.





