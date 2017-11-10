بلاغ عاجل ومهم من السفارة المغربية بالكوت ديفوار للجماهير المغربية+صورة ﻿

أعلنت سفارة المغرب في الكوت ديفوار في بيان نشرته قبل قليل من يومه الجمعة، على صفحتها في الفيسبوك أن 3500 مشجع للفريق الوطني سيتوجهون إلى أبيدجان لدعم ومساندة المنتخب المغربي في المباراة غدا السبت

"شوف تيفي"

أعلنت سفارة المغرب في الكوت ديفوار في بيان نشرته قبل قليل من يومه الجمعة، على صفحتها في الفيسبوك أن 3500 مشجع للفريق الوطني سيتوجهون إلى أبيدجان لدعم ومساندة المنتخب المغربي في المباراة غدا السبت بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء، وأشارت إلى الترتيبات التي تم اتخاذها لاستقبال الجماهير المغربية في أبيدجان.

وأوضحت السفارة بأن الجمهور المغربي، سيتم استقباله من طرف العاملين في السفارة المغربية، وكذا بعض المتطوعين من أفراد الجالية المغربية في الكوت ديفوار، المتواجدين في محطات وصول الرحلات.

وأكد البيان بأن الجمهور المغربي، سيكون مرفوقا بطاقم طبي مكون من أطباء وممرضين، تم إرسالهم من قبل وزارة الصحة المغربية، من أجل التدخل في حالة الضرورة أثناء وصول الجمهور المغربي إلى المطار وفي الملعب وعند المغادرة، كما تم تخصيص سيارة إسعاف ستكون خارج الملعب تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي يستفيد من حافلات لنقله من المطار إلى مركز أبيدجان أو الملعب حسب مواعيد وصول الرحلات الجوية من المغرب إلى مطار أبيدجان، وبعد نهاية المباراة سيتم نقل الجماهير المغربية في الحافلات انطلاقا من الملعب باتجاه المطار.

وأشار بيان السفارة المغربية بأن الجمهور المغربي الذي حضر للملعب في إطار رحلات أخرى فإنه مدعو لمغادرة الملعب بوسائله الخاصة، مؤكدا أن الإقامة والتغذية غير مدرجة ضمن الرحلات المنظمة من قبل الجامعة المغربية والخطوط المغربية بتنسيق مع السفارة، وبناء عليه فإن أفراد الجمهور عليهم أن يأخذوا كل ما سيحتاجونه خلال سفرهم خصوصا ما يتعلق بالتغذية.

ودعت السفارة في ختام بيانها الجمهور المغربي إلى التحلي بالروح الرياضية داخل الملعب وخارجه، وأكدت وضعها في أبيدجان أرقام هاتف للاتصال بها في حال حدوث أي طارئ :

Le numéro en cas d’urgence est le : (+225)224458/ (+225) 22445630